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لجنة روسية تحدد موعد إقرار عدد الرحلات من روسيا إلى المنتجعات المصرية

مال وأعمال

لجنة روسية تحدد موعد إقرار عدد الرحلات من روسيا إلى المنتجعات المصرية
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت اللجنة الروسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا أن القرار بشأن عدد الرحلات الجوية التي سيتم إطلاقها من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيتم اتخاذه في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وقال بيان صدر عن اللجنة: "في إطار تنفيذ التكليف بزيادة الحركة الجوية مع مصر بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي روسيا ومصر، خلصت اللجنة إلى أنه يمكن استئناف الرحلات الجوية من مصر إلى الغردقة وشرم الشيخ".

وفيما يتعلق بعدد الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية، فإن القرار سيتم اتخاذه في النصف من مايو 2021.

وفي وقت سابق اتفقت روسيا ومصر على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بينهما، بما في ذلك الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

المصدر: تاس

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