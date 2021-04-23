النفط يرتفع بفضل آمال تعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند تكبح المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 65.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ثمانية سنتات أمس الخميس.

فيما قفزت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا ثمانية سنتات أمس الخميس.

وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس" ومقرها سنغافورة: "انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني إذ دعمت بيانات إعانة البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع آفاق الطلب على الطاقة في أمريكا الشمالية".

وأضافت: "البيانات الكلية الأحدث من الولايات المتحدة والصين مشجعة، وتشير إلى تعاف اقتصادي قوي من أكبر اقتصادين في العالم، بينما من المتوقع أن تبقي (أوبك+) خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل للمساعدة في استقرار أسعار النفط".

وقالت شركة التكرير الأمريكية "فاليرو" إن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93 بالمئة و100 بالمئة من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، فيما قال المدير التجاري للشركة "جاري سيمونز" إن الشركة "متفائلة جدا بشأن البنزين مستقبلا".

لكن محللين قالوا إن صعودا جديدا في الإصابات في الهند واليابان يشير إلى تعاف متفاوت للطلب في أجزاء مختلفة من العالم، وإن أسعار النفط قد تتعرض للمزيد من الضغط إذا تدهور الوضع في السوقين الرئيسيتين.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو اثنين بالمئة بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز