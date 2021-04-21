الحكومة الروسية تقدم دعما لاستجمام الأطفال

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مجموعة من الاقتراحات لدعم الأسر والأطفال، بما في ذلك تقديم دعم مالي للأطفال الذين يتم إرسالهم للاستجمام في معسكرات صيفية.

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وجاء ذلك خلال رسالة الرئيس الروسي السنوية للجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان)، والتي ألقاها اليوم الأربعاء.

واقترح الرئيس الروسي تعويض 50% من ثمن الرحلة التي يتم إرسال الطفل بموجبها لقضاء العطلة في المعسكرات الصيفية، المخصصة للاستجمام.

كذلك أعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لدعم الأسر، وقال بوتين إنه اعتبارا من يوليو المقبل، سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عاما، والذين نشأوا في أسر وحيدة الوالد، على منحة شهرية تبلغ 5650 روبلا.

واقترح تقديم منحة شهرية تبلغ 6350 روبلا في الشهر للنساء الحوامل المحتاجات، واقترح بوتين صرف دفعة مالية لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف روبل للعائلات الروسية عن كل طفل يدرس في المدراس، وعن كل طفل سيذهب إلى الصف الأول في العام القادم.

المصدر: RT