الخارجية الروسية: من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" مع المنتجعات المصرية قريبا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" من روسيا إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر سيتم قريبا.

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وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال بوغدانوف للصحفيين: "كل شيء يسير وفقا للخطة. في المستقبل القريب سيتم الإعلان، سيتم الإعلان على مستوى مختلف".

وأشار بوغدانوف إلى أنه خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مصر تم اتفاق بشكل مبدئي حول استئناف رحلات الطيران (العارض) إلى المنتجعات المصرية.

من جهته، قال مصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إنه من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض في العشر الثاني من شهر مايو المقبل.

فيما قال مصدر أخر لوكالة "تاس" الروسية، إن الرحلات الجوية لن تستأنف قبل نهاية عطلة أعياد شهر مايو المقبل على الأقل (العطلة تنتهي 11 مايو 2021).

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

وفي 12 أبريل الجاري، قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا مهتمة باستعادة الرحلات المنتظمة مع المنتجعات المصرية، وتتوقع أيضا استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى مصر في المستقبل القريب.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2016، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

المصدر: تاس + إنترفاكس