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النفط يتعافى من خسائره ويصعد إلى الأعلى

مال وأعمال

النفط يتعافى من خسائره ويصعد إلى الأعلى
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.

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وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولار للبرميل، وكان المزيج قد سجل في وقت سابق تراجعا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولار للبرميل، بعدما كانت قد انخفضت سابقا بنسبة 0.2% إلى  62.96 دولار للبرميل.

المصدر: RT

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