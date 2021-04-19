بورصة موسكو تسجل مستويات تاريخية

سجلت بورصة موسكو، في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، مستويات قياسية تاريخية، حيث صعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX إلى مستوى 3605.49 نقطة.

في بداية تعاملات اليوم بلغ المؤشر MICEX مستوى 3605.49 نقطة، وهذا يعد مستوى تاريخيا، لكن بعد ذلك تراجع المؤشر وسجل بحلول الساعة 10:21 بتوقيت موسكو قراءة عند 3590 نقطة.

فيما انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.9% إلى 1483 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي