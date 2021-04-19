مفاوضات روسية مصرية في المجال الزراعي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، على أهمية تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجال الزراعي، ولا سيما في ظل العلاقات المتينة بين البلدين.

وجاء ذلك في أثناء اجتماع عقده الوزير المصري مع السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، حيث تم بحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، فضلا عن تطور صناعه الدواجن، خاصة بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور.

وأشاد الوزير بأهمية موقع مصر الجغرافي، وقال إن مصر هي بوابة التعاون مع إفريقيا، وأكد ‏أيضا على رغبة الجانب المصري الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال إنتاج التقاوي وتحسين السلالات.

من جانبه أشاد السفير الروسي بحجم التعاون بين البلدين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وروسيا، وأكد أن هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات.

كما أشاد بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر، وأهمها الموالح والبطاطس (البطاطا) والثوم، حيث تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعه جيدة في الأسواق الروسية.

وأعرب السفير الروسي عن رغبته في زيارة وزير الزراعة الروسي للقاهرة للإطلاع على النهضة الزراعية، التي تشهدها مصر حاليا والبنية التحتية في هذا المجال الهام، كما تمنى زيارة وزير الزراعة المصري لموسكو للإطلاع على النهضة الزراعية الروسية.

المصدر: RT