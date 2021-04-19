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كيف سيكون مسار "بيتكوين" في الفترة القريبة؟

مال وأعمال

كيف سيكون مسار
Reuters
صورة تعبيرية
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توقع خبير ارتفاع قيمة عملة الـ"بيتكوين" اليوم الاثنين إلى مستوى 57 ألف دولار، وذلك بعد تراجع العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بشكل حاد يومي السبت والأحد الماضيين.

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وقال فلاديمير بانوشكين، مدير مركز تقنيات الاصطفاف الاجتماعي Socioma ورئيس مشروع RAKIB-Socioma فلاديمير بانوشكين: "حطم سعر البيتكوين في أكبر منصة تبادل عملات، مستوى قياسيا تاريخيا، حيث وصل إلى 64.85 ألف دولار، لكنه خلال اليوم الماضي تراجع بشكل حاد إلى 53.16 ألف دولار".

وتوقع الخبير في سوق العملات، أن تصعد قيمة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 57 ألف دولار.

ووفقا لموقع "كوين ديسك"، الذي يتابع سوق العملات الرقمية، فقد جرى تداول "البيتكوين" اليوم بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، عند 57252 دولارا، بزيادة نسبتها 1.7%.

المصدر: نوفوستي

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