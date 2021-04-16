مدير أكبر مصرف روسي يعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا

يرى رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على الدين السيادي لروسيا لن تقود إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، وسيجري تنفيذ برنامج الاقتراض.

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وقال رئيس أكبر مصرف في روسيا، إن "العقوبات (الأمريكية) لن تؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة علينا. نربط دائما برنامج الاقتراض بقدراتنا، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع في الأسواق الخارجية".

وأشار غريف إلى أن الولايات المتحدة فرضت حتى الآن عقوبات على قطاعات مختلفة، وفي ظل ذلك تعلمت روسيا التكيف بسرعة مع مثل هذه الظروف.

وأمس أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، وضد السندات الروسية السيادية، وذلك على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وفي إطار العقوبات حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، أو صندوق الثروة الوطنية، أو وزارة المالية الروسية.

المصدر: تاس