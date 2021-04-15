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الكرملين: في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة سنتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

مال وأعمال

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1744.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1745.80 دولار للأونصة.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

في غضون ذلك، قبعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون الآن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية وبيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس الماضي المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: رويترز

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