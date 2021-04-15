السعودية.. تراجع معدل التضخم

تراجع معدل التضخم بالسعودية إلى 4.9% في مارس الماضي من 5.2% في الشهر السابق ليهبط أكثر إلى أدنى مستوياته منذ أن رفعت السلطات ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بهدف تعظيم الإيرادات.

وقالت الهيئة العامة السعودية للإحصاء إن "الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020".

وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 4.9% ترجع بشكل أساسي إلى أسعار الأغذية والنقل، التي ارتفعت 10.2% و10.5% على الترتيب.

وانكمش اقتصاد أكبر مصدر في العالم للنفط 4.1% في العام الماضي، لكن معدل التراجع تباطأ في الربع الثالث مع رفع بعض قيود كوفيد-19.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.9% في العام الجاري، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في المتوسط 2.7% في العام الجاري.

المصدر: رويترز