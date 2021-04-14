بوتين: روسيا تقوم ببناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تقوم حاليا ببناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد في العالم.

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وقال بوتين أثناء كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، اليوم الأربعاء: "تقوم روسيا ببناء أقوى أسطول لكاسحات الجليد بما فيها كاسحات الجليد العملاقة مثل كاسحة الجليد "ليدر" والتي لم يقم أحد ببنائها سابقا".

وأضاف أن حركة المرور في طريق البحر الشمالي قد تصبح على مدار السنة في السنوات القريبة القادمة.

وأشار إلى أنه ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، في 13 أبريل الجاري، العمل المشترك في إطار مجلس القطب الشمالي. وتابع: "بالرغم من كل الصعوبات التي نعيشها اليوم على الساحة الدولية فإن الأبحاث في منطقة القطب الشمالي والاهتمام بمنطقة القطب الشمالية لا تزال ثابتة.

وأكد الرئيس بوتين أنه سيكلف الحكومة بدراسة اقتراحات الجمعية الجغرافية الروسية بشأن إجراء أبحاث علمية في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: تاس