المركزي اللبناني يتحدث عن كبح التضخم

أفاد مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء، بأن تدخلاته كبحت التضخم عند 84% في الشهور الماضية، مضيفا أن التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275% لولا تدخله.

وقال المصرف المركزي أيضا إنه يتعين على الحكومة أن تضع بشكل سريع "تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها والتي تضع حدا للهدر" في احتياطيات البلاد.

وأضاف أن لبنان يواجه وضعا خطيرا، محذرا من تبعات "اقتصادية واجتماعية" للتأخر في التحرك.

ووصل معدل التضخم السنوي في لبنان في عام 2020 مستوى 84.9%، مقارنة بـ2.9% فقط في 2019، بحسب بيانات رسمية، ويعد معدل التضخم الحالي الأعلى منذ عام 2013، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

المصدر: رويترز + بلومبرغ