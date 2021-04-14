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النفط يواصل الصعود بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية

مال وأعمال

النفط يواصل الصعود بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية
Reuters
صورة تعبيرية
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عززت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير من وكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام.

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وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6% إلى 61.19 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام الأمريكي قد سجل صعودا بنسبة 1.4%.

فيما صعد خام "برنت" بنسبة 1.54% إلى 64.65 دولار للبرميل، وفي وقت سابق كان الخام العالمي قد ارتفع خلال التعاملات بنسبة 1.3%.

وقبل ذلك قالت الوكالة إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشا.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد. السحب جار من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

المصدر: RT + رويترز

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