قفزة جديدة لعملة "البيتكوين"

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، فوق مستوى الـ64 ألف دولار، وسجلت بذلك مستويات قياسية جديدة.

وأظهر بيانات موقع "كوين ديسك"، المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، أن قيمة عملة "البيتكوين" صعدت، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.94% إلى 64409.41 دولار.

وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد صعدت منذ بداية العام 2021 بنسبة 120%، من 29111.52 دولار التي تم تسجيلها في مطلع يناير الماضي ليتم تداولها الآن فوق مستوى 64000 دولار.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

المصدر: RT