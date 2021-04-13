ارتفاع النفط متأثرا ببيانات قوية من الصين

أغلقت أسعار النفط مرتفعة بدعم من بيانات قوية للواردات الصينية، لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن يؤجل وقف توزيع لقاح "جونسون آند جونسون" التعافي الاقتصادي ويقيد نمو الطلب على النفط.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 39 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا، أو 0.80 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.18 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين كليهما تغيرات بأقل من واحد في المئة لخامس جلسة على التوالي.

ونمت صادرات الصين بوتيرة قوية في مارس لتعطي دفعة أخرى لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع الطلب العالمي وسط تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19، وسجلت الواردات أعلى مستوى في أربع سنوات.

وقفزت واردات النفط الخام إلى الصين 21 بالمئة على أساس سنوي في مارس مع قيام شركات التكرير بزيادة العمليات.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 70 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة إلى 5.95 مليون برميل يوميا، وهي زيادة قدرها 6.6 في المئة.

المصدر: رويترز