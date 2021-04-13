بيلاروس تحظر مؤقتا استيراد منتجات "نيفيا"

فرضت بيلاروس حظرا مؤقتا على استيراد وتداول بعض منتجات "نيفيا"، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصحة البيلاروسية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم فرض تدبير صحي مؤقت في بيلاروس لحظر استيراد وتداول منتجات محددة من علامة "نيفيا" التجارية، وقد تم توقيع هذا المرسوم في 6 أبريل الجاري من قبل نائب وزير الصحي البيلاروسي ألكسندر تاراسينكو".

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة البيلاروسية، أنه تم اكتشاف انتهاكات مرتبطة بمجموعة من منتجات "نيفيا"، من بينها عدم توفر وثائق تثبت الجودة والسلامة، بالإضافة غياب الرقابة على الإنتاج.

وفي وقت سابق أعلنت ماركة مستحضرات التجميل للرجال "نيفيا فور مين" أنها لن ترعى بطولة للهوكي يفترض أن تقام في مينسك وريغا في الفترة من 21 مايو إلى 6 يونيو 2021.

المصدر: تاس