صور تكشف تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر

نشرت الحكومة المصرية مجموعة من الصور، تكشف عن تطورات بناء محطة الضبعة النووية التي تقوم بتنفيذها شركة "روس أتوم" الروسية.

إقرأ المزيد

وقال مجلس الوزراء، إن وزير الكهرباء محمد شاكر قام بزيارة للموقع الإنشائي بالضبعة، برفقة نائب رئيس شركة "روس أتوم" للتشغيل، ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة ووفد روسي رفيع المستوى من شركة "روس أتوم".

وأكد شاكر، أن "مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من العلامات البارزة في العلاقات المصرية الروسية، وهو بلا شك من أهم مشروعات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ويرتقي بتلك العلاقات إلى آفاق استراتيجية جديدة".

وتابع: "لقد كان من المهم حسن اختيار الشريك القادر على إنشاء تلك المنظومة بما لديه من خبرات تراكمية في هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان، والتي توفرت فى دولة روسيا متمثلة في شركة روس أتوم".

وتفقد الوزير المصري موقع إنشاء الرصيف البحري بموقع الضبعة والمخطط أن يستخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة، كما قام بتفقد أماكن إنشاء الوحدات النووية بالموقع، حيث تم الاطلاع على الموقف الإنشائي وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع.

وتعد محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

تتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات. بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+ والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

المصدر: RT