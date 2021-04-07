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نصيحة من ذهب من خبير حول الأصفر الرنان

مال وأعمال

نصيحة من ذهب من خبير حول الأصفر الرنان
Reuters
صورة تعبيرية
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يرى المحلل في "فريدوم فاينانس"، فاليري يميليانوف، أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، وذلك بعد تراجعه مؤخرا في الأسواق.

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وقال المحلل: "لأولئك الذين يفكرون في شراء الذهب إلى محفظتهم، الآن هو أفضل وقت، سعر أونصة الذهب في الوقت الراهن أقل بنسبة 15% من الذروة التي تم تسجيلها في 2020".

ونصح يميليانوف بزيادة حصة المعدن النفيس في المحفظة الاستثمارية في العامين القادمين، في إشارة إلى أن المعدن الأصفر سيبقى مطلوبا في الفترة القادمة بصفته ملاذا آمنا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر أونصة الذهب منذ بداية العام بنسبة 8%، حيث انخفض سعر الأونصة في العقود الفورية من 1895.10 دولار للأونصة إلى 1741.50 دولار للأونصة.

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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