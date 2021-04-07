مواطن روسي يتصدر قائمة أغنى أغنياء الإمارات

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم للعام 2021، وضم التصنيف قائمة بأغنياء الإمارات وشملت القائمة 11 شخصية.

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واللافت في القائمة أن مؤسس تطبيق "تليغرام" رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف تصدر قائمة أغنى الأغنياء في الإمارات، حيث قدرت "فوربس" ثروته بنحو 17.2 مليار دولار.

وحل دوروف في المرتبة الـ112 في قائمة أغنى أغنياء العالم. ودوروف إلى جانب كونه مؤسس تطبيق "تليغرام" هو أيضا مؤسس أكبر شبكة اجتماعية روسية وهي "فكونتاكتي".

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وبالإضافة للجنسية الروسية يمتلك رجل الأعمال الروسي هذا جنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

وبسبب تطويره شبكة "فكونتاكتي" (VK)، وهي أكبر شبكة اجتماعية في روسيا، يطلق على دوروف، الذي يقيم في مدينة دبي الإماراتية، اسم زوكربيرغ الروسي.

ويفصل دوروف فارق كبير عن رجل الأعمال الهندي، إم إيه يوسف علي، الذي جاء في المرتبة الثانية في قائمة أغنياء الإمارات بثروة تقدر بنحو 4.8 مليار دولار.

ويعتبر يوسف علي ملك التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يدير مجموعة "اللولو هايبر ماركت"، التي تقدر إيراداتها بأكثر من 7.4 مليار دولار وتمتلك 193 متجرا.

فيما احتل ماجد الفطيم وعائلته المرتبة الثالثة بثروة وصلت إلى 3.6 مليار دولار، ونجح رجل الأعمال هذا في تطوير وإدارة عدد كبير من مراكز التسوق، منها "مول الإمارات"، كما تمتلك الشركة التابعة له محال التجزئة "كارفور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يلي قائمة بأغنى الشخصيات في الإمارات وفقا لتصنيف "فوربس":

المصدر: RT