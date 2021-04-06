أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، في وقت يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 60.66 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين إلى 64.18 دولار للبرميل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مجددا اليوم الثلاثاء، وتنبأ بأن الإنتاج العالمي سيزيد 6.0 بالمئة هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينات، مرجعا الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياسات لمواجهة جائحة كوفيد-19 على نطاق غير مسبوق.

ويعكس رفع توقعات النمو من 5.5 بالمئة قبل أقل من ثلاثة أشهر، تحسنا سريعا للنظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، إذ يتنبأ صندوق النقد الدولي الآن بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة 6.5 بالمئة في 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ بداية الثمانينات.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الاثنين بعد بيانات أشارت إلى تعاف قوي لسوق العمل الأمريكية ونشاط قطاع الخدمات، ما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

المصدر: "رويترز"