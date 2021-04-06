الإمارات.. البدء في التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

أعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

#محمد_بن_زايد: بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات #براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل #الإمارات في القطاعات الحيوية#وامpic.twitter.com/zeRbLgBh53 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 6, 2021

#محمد_بن_راشد: محطة تاريخية دخلتها دولة #الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي ..و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من #أول_محطة_نووية_عربية يدخل شبكتنا الكهربائية..مبروك شعب الامارات ..مبروك لأخي #محمد_بن_زايدpic.twitter.com/oyNrFOSnI5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 6, 2021

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

المصدر: وام