الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا في الهند

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في الهند.

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ووفقا لبيان صدر عن الصندوق فإن الاتفاق تم مع Panacea Biotec، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية واللقاحات في الهند، وأضاف أن الاتفاق تم لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق على إنتاج اللقاح الروسي في مرافق الشركة الهندية قد يساعد في ضمان الإمدادات من "سبوتنيك V" إلى شركاء الصندوق في الأسواق الدولية.

وأكد كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق أن الشراكات في مجال صناعة اللقاحات أمر أساسي للتغلب على الوباء. وقال إن "الحرب ضد فيروس كورونا تستمر في جميع أنحاء العالم، ونرى اهتماما متزايدا بلقاح "سبوتنيك V" كأحد أفضل الأدوية المتاحة اليوم. ويعد الاتفاق مع Panacea Biotec علامة بارزة في إنتاج اللقاحات في الهند وتزويد شركائنا الدوليين باللقاح".

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: نوفوستي