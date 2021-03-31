الكويت تبدي تفاؤلا حذرا حيال تحسن الطلب على النفط

أبدى وزير النفط الكويتي محمد الفارس "تفاؤلا حذرا"، اليوم الأربعاء، بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن مع "انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة".

ودعا وزير النفط الكويتي مجموعة "أوبك+" إلى الامتثال الكامل لتلك التخفيضات. وقال الوزير إن "ميزان العرض والطلب" في السوق تحسن بشكل كبير نتيجة تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها المجموعة.

وجاء التصريح قبيل اجتماع مشترك لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار آخرين للنفط.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، غدا الخميس، عقب شهر تراجعت فيه أسعار النفط بفعل مخاوف حيال تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل، في تعارض مع نمو التفاؤل حيال النمو في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات