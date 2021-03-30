الكشف عن خطوة لتعزيز صادرات الجزائر إلى إفريقيا

كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أنه تم إدراج منحة للتجار في الجزائر، الذين يقومون بكل عملية تصدير نحو إفريقيا.

وجاء تصريح الوزير الجزائري، خلال بداية أشغال اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل الإفريقي.

أوضح رزيق أنه بات من الضروري، تنويع الصادرات المسجلة في قائمة المواد الخاصة بالتصدير. كما شكر الوزير الجزائري الجيش الشعبي الوطني على المساهمة في فتح الحدود نحو التصدير.

ووفقا لبيانات موقع ITC Trade فإن صادرات الجزائر بلغت في العام 2019 نحو 36.689 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 42.448 مليار دولار.

وعلى الرغم من وجود حدود برية للجزائر مع موريتانيا ومالي والنيجر، إلا أن صادرات الجزائر إلى هذه البلدان ضئيلة، لذلك تعمل الحكومة الجزائرية على تحفيز الصادرات.

المصدر: "النهار"