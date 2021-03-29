الأردن.. مستعدون لتزويد العراق بالأسمدة الفوسفاتية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات، استعداد الشركة لإجابة طلب وزارة الزراعة في العراق وتزويدها بالأسمدة الفوسفاتية "الداب".

وأشار الذنيبات إلى أنه بحث مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي الذي يزور المملكة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وكذلك مشروع إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بالشراكة بين الجانبين.

واتفق الطرفان على ترتيب لقاء في عمان لمواصلة بحث هذه الأمور، وقد وجه الذنيبات الدعوة لوزير الزراعة العراقي لاستضافته والوفد الذي يرافقه للاطلاع على عملية إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن، واستكمال البحث في هذا المجال وصولا إلى اتفاق يؤسس لشراكة حقيقة في هذا الجانب.

ويزور وفد برئاسة وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي المملكة لبحث أطر التعاون والتبادل بين البلدين.

المصدر: "قناة المملكة"