تركيا.. قطع الكهرباء عن 120 ألف منزل بسبب الديون

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن قيمة فواتير الكهرباء غير المحصلة، بلغت خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي أكثر من 100 مليون و600 ألف ليرة.

وأشار الوزير إلى أن قيمة فواتير الغاز الطبيعي غير المحصلة خلال الفترة ذاتها، بلغت نحو 399 مليون ليرة.

وقال: "اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر عام 2020، تم فسخ 0.4% من تعاقدات الكهرباء المختلفة البالغ عددها 260 مليون و203 ألف و49 فاتورة كهرباء، وذلك لعدم تنفيذهم الالتزامات المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الكهرباء".

وأضاف: "تم أيضا فسخ 0.4% من تعاقدات الغاز الطبيعي المختلفة البالغ عددها 128 مليونا و809 آلاف و427 فاتورة غاز طبيعي لعجز أصحابها عن تنفيذ التزاماتهم المفروضة عليهم".

وجاءت تصريحات الوزير التركي ردا على البرلماني عن حزب "الشعب الجمهوري" عمرو فتحي جورار، الذي تقدم بمذكرة استفهامية شدد خلالها على "ضرورة عدم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن المواطنين خلال فترة جائحة كورونا على الأقل، وإعادة خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي المنقطعة".

المصدر: "زمان التركية"