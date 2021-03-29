انخفاض شديد في سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ قلص صعود الدولار الأمريكي والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

في حين نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6 بالمئة إلى 1704.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5 بالمئة إلى 2529.30 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 2.10 بالمئة إلى 24.52 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة 1172.60 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز