ارتفاع أسعار النفط بعدما تحدث مصدر عن موقف روسيا في سوق النفط

كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تدعم إبقاء تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي أدى لدعم أسعار النفط في الأسواق.

وقال مصدر مطلع على توجه روسيا اليوم، إنها ستدعم استقرار إنتاج النفط لتحالف "أوبك+" لنهاية مايو المقبل مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها للوفاء بزيادة موسمية للطلب المحلي.

وكانت مصادر قالت الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون قرارا مماثلا لما صدر عن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها، في الاجتماع الذي يعقد في مطلع أبريل المقبل.

وفاجأت مجموعة "أوبك+"، التي تحجب نحو 8 ملايين برميل يوميا من بينها خفض سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميا، السوق في مارس الجاري بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر.

وسمحت المجموعة لكل من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط زيادة طفيفة.

ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول مزيج "برنت"، بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، عند مستوى 65.14 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.88% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 61.31 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.56% عن سعر التسوية السابق.

المصدر: رويترز + بلومبرغ