بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.52% إلى 3508.36 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS بنسبة 0.51% إلى 1457.32 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنحو طفيف أمام الروبل الروسي، وبلغ سعر صرف الدولار مستوى 75.79 روبل بزيادة مقدارها 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

في حين تم تداول اليورو عند 89.03 روبل بارتفاع مقداره 6 كوبيكات عن سعر إغلاق أمس، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT