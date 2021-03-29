ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعا صباح اليوم الاثنين، تراوح بين 400 و500 ليرة لبنانية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 400 ليرة و98 أوكتان 500 ليرة و​المازوت​ 500 ليرة، وقارورة ​الغاز​ 400 ليرة، وعقب هذا الارتفاع أصبح سعر بنزين 95 أوكتان: 39700 ليرة، وسعر بنزين 98 أوكتان: 40900 ليرة، كما أصبح سعر المازوت: 28000 ليرة.

وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان بالتزامن مع المخاوف من فقدانها في الأسواق، حيث تشهد أسعار المحروقات زيادة أسبوعية.

وكانت وزارة الاقتصاد اللبنانية أقرت الأسبوع الفائت رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 آلاف ليرة في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، وسط أزمة معيشية خانقة وتعثر في تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: الوطنية للإعلام+ سبوتنيك