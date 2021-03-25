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العراق يزيد ساعات التداول في سوق الأوراق المالية

مال وأعمال

العراق يزيد ساعات التداول في سوق الأوراق المالية
رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق خلال مؤتمر صحفي
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أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق اليوم الخميس تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية اعتبارا من الخامس من أبريل المقبل.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص في بيان صحفي، إن "هيئة الأوراق المالية وبالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت  زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا ابتداءً من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021".

وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".

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وأشار الهميص إلى أن "زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم".

وأكد أن "سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول، وبحسب تقارير صندوق النقد العربي فإن سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول".

 

المصدر: RT

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