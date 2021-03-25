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مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس

مال وأعمال

مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس
Reuters
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كشفت صور جديدة نشرتها الحكومة المصرية، عن السفينة المتعثرة في قناة السويس، ومحاولات تعويمها.

مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس
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ويظهر من الصور السفينة الجانحة وقد سدت مسار السفن في قناة السويس، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية أمس، وسط مخاوف على الإمدادات.

وقالت شركة "شوي كيسن" اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس اليوم الخميس، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي. وأضافت أنها تعمل على حل الموقف، وقدمت اعتذارها عن الحادثة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN  الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس
مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس

المصدر: RT

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