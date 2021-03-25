روسيا.. أكثر البنوك أمانا في 2021

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأكثر البنوك موثوقية وأمانا في روسيا للعام 2021، وتصدر التصنيف بنك "سبيربنك"، أكبر البنوك في روسيا.

فيما جاء "رايفايزن بنك" في المرتبة الثانية في تصنيف هذا العام، بعدما كان قد تصدر التصنيف في 2020.

واحتل "روس بنك" المرتبة الثالثة في التصنيف 2021، وبذلك يكون "روس بنك" قد حافظ على تصنيف العام الماضي.

ومن ثم جاء في المرتبة الرابعة بنك "يفروآسيا"، وبعده في المرتبة الخامسة "أتش أس بي سي بنك".

المصدر: نوفوستي