شركة مصرية تكشف استمرار أزمة السفينة العالقة في قناة السويس

قال مسؤول في شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي)، اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس لا تزال عالقة وإن سلطات القناة تعمل على إعادة تعويمها.

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وأوضح أحمد مكاوي المدير المساعد بمكتب الشركة في مصر أن الشركة التي مقرها دبي تلقت في وقت سابق معلومات غير دقيقة عن أن سفينة الحاويات (إيفر جرين) تم تعويمها جزئيا.

وكانت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس، قد قالت إنها تعمل مع السلطات المصرية وجهات أخرى لتعويم السفينة.

وأضافت: "لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث أو أضرار في الحمولة، وتستبعد التحقيقات الأولية أن يكون سبب الجنوح أي عطل ميكانيكي أو في المحركات".

المصدر: "رويترز"