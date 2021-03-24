"فيتش" تعدل نظرتها لتصنيف العراق الائتماني

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، وأكدت تصنيف العراق عند مستوى "B-".

وتعديل النظرة المستقبلية للعراق يعكس انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.

وتتوقع الوكالة نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74%، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق الائتماني.

وتتوقع "فيتش" استقرار الاحتياطيات الأجنبية العراقية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.

المصدر: رويترز