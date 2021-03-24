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أسعار النفط تصعد بأكثر من 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس

مال وأعمال

أسعار النفط تصعد بأكثر من 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس
Reuters
صورة من الأرشيف - قناة السويس
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.

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وارتفع "برنت" بنسبة 3.19 بالمئة إلى 62.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو، بعدما هوى 5.9 بالمئة إلى 60.50 دولار اليوم السابق.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.10 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، بعد أن فقد 6.2 بالمئة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاء

ولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير الماضي أمس ونزلا نحو 14 بالمئة عن المستويات المرتفعة، التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا، لكن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادثة السفينة.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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