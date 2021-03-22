"رويترز": ارتفاع امتثال أوبك+ لتخفيضات النفط إلى 113% في فبراير

أكد مصدران من "أوبك+" لوكالة "رويترز"، أن نسبة التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط زادت إلى 113 بالمئة في فبراير الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة الالتزام كانت 103 بالمئة في يناير الماضي.

وأوضح أحد المصدرين أن "امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124 بالمئة، شاملا الخفض الطوعي الإضافي من السعودية".

وأضاف أن "امتثال غير أعضاء أوبك في التحالف بلغ 94 بالمئة".

المصدر: "رويترز"