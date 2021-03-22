مصر.. توقيع اتفاقيات جديدة للغاز في البحر المتوسط

وقعت شركة "شل مصر" اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في البحر المتوسط مع وزارة البترول المصرية.

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ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الاتفاقيات تشمل امتيازين، هما شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية.

وتستحوذ شل مصر، من خلال "بي.جي دلتا" المملوكة لها ملكية كاملة، على 63 بالمئة، من الامتيازات، أما النسبة الباقية فتعود لشركة "نوبل إنرغي إيجيبت" (التابعة لشيفرون) بحصة تبلغ 27 بالمئة، ولشركة ثروة للبترول بنسبة عشرة بالمئة.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار إستراتيجية شل لتركيز استثماراتها بمصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى، على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة، بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: رويترز