بورصة اسطنبول تعلق عمليات التداول بعد انهيار سعر صرف الليرة والانخفاض الكبير في المؤشر الرئيسي

علّقت بورصة اسطنبول التداول لفترة وجيزة اليوم الاثنين بعدما سجّل مؤشرها الرئيس انخفاضا كبيرا.

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وكان سعر صرف الليرة التركية فيد شهد انخفاضا كبيرا في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمحافظ البنك المركزي الذي يوصف بأنه يحظى باحترام واسع.

وتحدثت وسائل إعلان عن تراجع قيمة الليرة التركية بنسبة 17% بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان استبدال رئيس البنك المركزي في البلاد، وبلغت اسعار صرف العملة التركية 8.39 ليرة للدولار.

وعقب رفع سعر الفائدة، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي وعيّن رئيسا جديدا بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس من 17%إلى 19%.

ويعد هذا الاستبدال في منصب رئيس البنك المركزي التركي، الرابع في غضون 20 شهرا.

المصدر: رويترز