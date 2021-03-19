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النفط يواصل نزيفه

مال وأعمال

النفط يواصل نزيفه
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في أوروبا، في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وبذلك تكون أسعار النفط قد تراجعت لليوم السادس على التوالي، فقد تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 59.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش.

فيما هبط خام "برنت" بنسبة 0.16 بالمئة إلى 63.18 دولار للبرميل.

وقال بنك "غولدمان ساكس" إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2021، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض مجموعة "أوبك+" ذلك.

المصدر: رويترز

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