المركزي الإماراتي يكشف عن أداء الإمارات الاقتصادي في 2020 وعن توقعاته للعامين2021 و2022

كشف البنك المركزي الإماراتي عن أداء الإمارات الاقتصادي في العام 2020 في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وعن توقعاته للعام 2021.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان اليوم الخميس، إن اقتصاد الإمارات انكمش بنسبة 5.8% في العام الماضي 2020.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.5% في العام الجاري 2021 وبنسبة 3.5% في العام القادم 2022.

وتوقع المركزي الإماراتي أن تستفيد دولة الإمارات من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 2022.

المصدر: رويترز