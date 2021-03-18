الليرة التركية تصعد بعد قرار للمركزي

ارتفع سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، وسجلت أعلى مستوى في نحو أسبوعين، وجاء ذلك بعدما قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وجرى تداول العملة التركية بعد قرار المركزي عند مستوى 7.3545 ليرة للدولار، وللمقارنة فقد تم تداول العملة في وقت سابق عند 7.4930 ليرة للدولار، وكانت قد أغلقت تعاملات أمس عند 7.4860 ليرة للدولار.

#عاجل | انتعاش الليرة التركية بعد رفع "المركزي" الفائدة إلى 19 بالمئة، لأعلى مستوى أمام الدولار منذ أسبوعين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2021

وقرر البنك المركزي التركي اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 بالمئة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".

المصدر: الأناضول