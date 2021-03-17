أزمة محروقات تشتعل في سوريا مجددا

ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ في سوريا في ظل وجود نقص في هاتين المادتين منذ عدة أيام، وقد امتدت طوابير السيارات المنتظرة في محطات الوقود لعدة كيلومترات.

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ويظهر من مقاطع الفيديو طوابير السيارات المصطفة أمام محطات الوقود (الكازيات) وقد وقف بعضها في عدة أرتال.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أمس الثلاثاء، زيادة أسعار البنزين والغاز. وتم رفع سعر البنزين "أوكتان 95" من 1250 ليرة سورية إلى 2000 ليرة للتر الواحد، وتم إيقاف دعم سعر البنزين الممتاز "أوكتان 90"، الذي أصبح سعره الآن 750 ليرة، على الرغم من تحديد السعر في وقت سابق عند 250 ليرة للبنزين المدعوم و 450 ليرة للبنزين غير المدعوم. وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزارء.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كيلوغرامات إلى 3850 ليرة سورية، بدلا من 2700 ليرة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك".

وترتبط أزمة الوقود في سوريا بحقيقة أن معظم حقول النفط والغاز تقع في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من قبل الولايات المتحدة. كما أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها على دمشق تعيق إمداد سوريا بالنفط والغاز.

وأوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، في العاشر من الشهر الجاري، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل".

المصدر: سبوتنيك