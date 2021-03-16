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بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعودي

مال وأعمال

بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعودي
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات سعودية رسمية عن تراجع اقتصاد المملكة في الربع الرابع من العالم الماضي، متأثرا بتراجع كبير في قطاع النفط.

وأفادت بيانات رسمية اليوم بأن الاقتصاد السعودي انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تأثر بتراجع كبير في قطاع النفط في ظل خفض المملكة للإنتاج، في حين تباطأ القطاع غير النفطي أيضا بسبب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن القطاع النفطي انكمش 8.5 بالمئة، فيما هبط القطاع غير النفطي 0.8 بالمئة.

وقالت البيانات إن اقتصاد القطاع الخاص تباطأ 0.8 بالمئة، في حين تراجع القطاع الحكومي واحدا بالمئة.

المصدر: رويترز

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