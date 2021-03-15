هبوط التضخم في السعودية

أظهرت بيانات رسمية سعودية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في السعودية انخفض بشكل طفيف في فبراير الماضي إلى 5.2% من 5.7% في الشهر السابق.

وهو أقل مستوى منذ رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% في يوليو الماضي لدعم الميزانية السعودية، التي تضررت من هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن ارتفاع الأسعار في فبراير الماضي يعود مجددا بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2%. ويمثل وزن أسعار الغذاء 17% من سلة المستهلك السعودي.

وزادت تكلفة النقل 9.8% ويعزى ذلك على نحو كبير إلى صعود أسعار السيارات 9.9%.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4% في 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو الماضي.

المصدر: رويترز