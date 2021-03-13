الإعلان عن اتفاق مصري مع الحكومة الليبية الجديدة

اتفقت وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

وبينت السفارة الليبية في القاهرة عبر "فيسبوك" أن "الاجتماع بين الجانبين والذي عقد في القاهرة، خلص إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين عام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا".

وأضاف: "تم التأكيد أيضا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية".

الاتفاق على تسهيل اجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا القاهرة – المكتب الاعلامي لسفارة دولة ليبيا اختتم مساء الخميس... Опубликовано ‎السفارة الليبية في القاهرة‎ Суббота, 13 марта 2021 г.

وشدد المجتمعون على "أهمية تسهيل إجراءات وآلية دخول العمالة المصرية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ بين البلدين".

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

ناصر حاتم

المصدر: RT