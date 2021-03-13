قاض أمريكي يشطب شركة "شياومي" الصينية من قائمة سوداء من عهد ترامب

أصدر قاض في واشنطن حكما بشطب شركة "شياومي" الصينية للهواتف الذكية مؤقتا من قائمة سوداء أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بانتظار أن يبت القضاء في جوهر القضية.

ورأى القاضي، أن "وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا الشركة على القائمة السوداء، لم يثبتا أن مصالح الأمن القومي التي تنطوي عليها القضية داهمة".

وستسحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة ويعلق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها "شركة عسكرية شيوعية صينية".

ونددت "شياومي" في التماس قدمته في يناير الماضي، بقرار "غير صحيح، حرم الشركة من الإجراءات القانونية وفق الأصول".

وأصدرت الإدارة الأمريكية، قبل 6 أيام فقط من انتهاء ولاية ترامب، سلسلة من الإعلانات استهدفت عددا من الشركات الصينية بينها أيضا منصة "تيك توك" واسعة الشعبية لمقاطع الفيديو، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري "سنووك".

وتخطت "شياومي" شركة "آبل" العام الماضي لتصبح ثالث شركة هواتف ذكية في العالم، وهي من بين 9 شركات صينية مدرجة على هذه القائمة، إذ اتهمتها الإدارة الأمريكية السابقة بالارتباط بالجيش الصيني.

المصدر: "أ ف ب"