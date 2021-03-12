مستثمر في شركة "تسلا" يقاضي إيلون موسك

رفع أحد المستثمرين في شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية دعوى قضائية ضد مؤسس الشركة إيلون موسك ومجلس إدارتها بسبب تغريدات موسك على "تويتر".

واعتبر صاحب الدعوى أن تصرفات موسك وعدم قدرة إدارة "تسلا" على ضمان الالتزام بمطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ألحقت ضررا كبيرا بالشركة وأدت إلى خسارة مليارات الدولارات.

واتهم المستثمر إيلون موسك بانتهاك شروط الاتفاق مع الهيئة المذكورة، الذي تم توقيعه في عام 2018، وكان ينشر تغريدات عن عمل الشركة بدون التنسيق المسبق مع الإدارة.

وكان موسك قد واجه في وقت سابق ملاحقة قضائية بسبب تغريداته التي أدت إلى تقلبات في سعر أسهم "تسلا"، التي يمتلك أكبر حصة من أسهمها.

وفرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة 20 مليون دولار على كل من موسك و"تسلا" مقابل إسقاط الدعوى والاتفاق على تنسيق نشر معلومات حساسة للمساهمين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الهيئة.

المصدر: بلومبرغ