وزير إسرائيلي يتوقع مضاعفة صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن خط الأنابيب تحت البحر الذي سيربط حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز بمنشآت مصرية قد يضاعف طاقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الإسرائيلي قوله، إن الحكومتين ستدعمان خط الأنابيب تحت البحر "من أجل مضاعفة كمية الغاز التي يمكن إرسالها إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية".

وأشار شتاينتز إلى أنه يتوقع أن يستغرق إنشاء خط الأنابيب الثاني "عاما أو عامين".

وردا على سؤال عن الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب الجديد، قال الوزير الإسرائيلي: "أعتقد أننا نتحدث في البداية عن طاقة استيعابية من المحتمل أن تبلغ حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا، لكنها ربما تزيد في المستقبل".

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وقال شتاينتز، الذي يزور القاهرة اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، إنه متفائل بأن الطلب على الغاز في أوروبا سيكون كافيا لتحقيق صادرات إضافية، يمكن أن تستمر للسنوات الـ 15 القادمة على الأقل وأن نموا سريعا للطلب في الهند سيتيح أيضا سوقا واعدة.

وأكد أيضا أن صادرات الغاز من خلال خط الأنابيب عبر شبه جزيرة سيناء لم تتأثر بهجمات على البنية التحتية للغاز يشنها أحيانا متشددون ينشطون في المنطقة.

وقال بهذا الخصوص: "ينبغي أن يكون المرء دائما قلقا، لكن حتى الآن لا توجد اضطرابات... نحن نصدر بالفعل منذ 14 شهرا... والصادرات لم تتوقف أبدا".

يذكر أن إسرائيل بدأت بتصدير الغاز إلى مصر في بداية العام الماضي من خلال خط أنابيب قائم يمر تحت البحر قبل أن يعبر شمال شبه جزيرة سيناء برا. ويمكن إسالة الغاز في مصنعي إدكو ودمياط وإعادة تصديره إلى أوروبا أو آسيا.

وأعلنت إسرائيل ومصر الشهر الماضي عن اتفاق على وضع خطة لخط الأنابيب الثاني.

المصدر: رويترز